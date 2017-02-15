Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi, bugün saat 18.00’den sonra Antalya için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan uyarıda şu ifadeler kaydedildi:

"Denizlerimizde halen kuzey yönlerden kuvvetli 5 ila 7 kuvvetinde esmekte olan rüzgarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/s) fırtına, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/s) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden başta denizciler ve balıkçıların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Fırtına, 16 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedecektir."