Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi, bugün saat 18.00’den sonra Antalya için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan uyarıda şu ifadeler kaydedildi:
"Denizlerimizde halen kuzey yönlerden kuvvetli 5 ila 7 kuvvetinde esmekte olan rüzgarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/s) fırtına, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi'nde 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/s) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden başta denizciler ve balıkçıların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Fırtına, 16 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybedecektir."
Antalya'ya fırtına uyarısı
15.02.2017 - 13:41 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi, bugün saat 18.00’den sonra Antalya için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan uyarıda şu ifadeler kaydedildi:
Etiketler : Antalya,
447335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447335.aspx
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