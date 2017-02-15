Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen kişilere yönelik Şanlıurfa merkezli Adana, Adıyaman, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin’de çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan ve polislikten ihraç edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Şanlıurfa’ya getirilerek sorgulamalarının yapılacağı bildirildi.
17 polis gözaltına alındı
15.02.2017 - 13:51 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda “ByLock” kullandığı belirlenen ve polislikten ihraç edilen 17 kişi gözaltına alındı.
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447339 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447339.aspx
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