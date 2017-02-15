Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları belirlenen kişilere yönelik Şanlıurfa merkezli Adana, Adıyaman, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin’de çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan ve polislikten ihraç edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Şanlıurfa’ya getirilerek sorgulamalarının yapılacağı bildirildi.