Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinin açıklamasına göre, yapılacak çalışmalar sebebiyle Kayapa Mahallesi, Kayapa Sanayi ve 30 Ağustos Mahallesi’nin bir kısmı ile civarında 16 Şubat Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi.

