BUSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinin açıklamasına göre, yapılacak çalışmalar sebebiyle Kayapa Mahallesi, Kayapa Sanayi ve 30 Ağustos Mahallesi’nin bir kısmı ile civarında 16 Şubat Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi.
Nilüfer'de su kesintisi
15.02.2017 - 14:56 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 16 Şubat Perşembe günü su kesintisi uygulanacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerinin açıklamasına göre, yapılacak çalışmalar sebebiyle Kayapa Mahallesi, Kayapa Sanayi ve 30 Ağustos Mahallesi’nin bir kısmı ile civarında 16 Şubat Perşembe günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi.
Etiketler : Bursa,nilüfer,
447356 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447356.aspx
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