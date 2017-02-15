Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Alata Mahallesi Köypınarı Caddesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu şahıslar arasında tavuk meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan Suriye vatandaşı Ahmad Hasan Bayazıd hayatını kaybetti. Olayda yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayetle ilgisi bulunan ve ifadeleri alınan 2 kişi Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Cinayeti işlediği sanılan ve isminin Abdulkadir Ş. olduğu öğrenilen Suriye uyruklu bir kişinin de yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.