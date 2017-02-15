Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye’nin El-bab kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, askeri erkan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in kardeşleri, ailesi ve çocukları Nenehatun Merkez Camiine gelen tabuta sarılarak ağladı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına konularak resmi törenle mezarlığa uğurlandı.Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in naaşı Darıca Şehitliğine defnedildi.