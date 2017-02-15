Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Şubat Cuma gününe kadar Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da kuzeybatılı yönlerden, Bingöl ve Tunceli’de ise kuzeyli yönlerden aralıklarla yer yer kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.