Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Şubat Cuma gününe kadar Malatya, Elazığ ve Adıyaman'da kuzeybatılı yönlerden, Bingöl ve Tunceli’de ise kuzeyli yönlerden aralıklarla yer yer kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
15.02.2017 - 15:52 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Etiketler : Meteoroloji,kuvvetli rüzgar uyarısı,
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