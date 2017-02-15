Başkent’te eksi derecelerde seyreden hava sıcaklıkları, bugün kar yağışıyla birlikte daha da etkisini göstermeye başladı. Başkentliler, havaların ısınmasını beklerken güne kar yağışıyla uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa bir süre etkili olduktan sonra aralıklarla yağmaya devam ediyor.
Başkent’te kar yağışı etkili oluyor
15.02.2017 - 16:01 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent’te sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini azaltarak yağmaya devam ediyor.
Etiketler : ankara,kar,haberler,
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