Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent’te eksi derecelerde seyreden hava sıcaklıkları, bugün kar yağışıyla birlikte daha da etkisini göstermeye başladı. Başkentliler, havaların ısınmasını beklerken güne kar yağışıyla uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa bir süre etkili olduktan sonra aralıklarla yağmaya devam ediyor.