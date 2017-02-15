Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım ilçesinde S. G'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. S.G'nin yapılan üst aramasında 8 gram bonzai bulundu. S.G. gözaltına alındı. Diğer yandan ekipler, Yıldırım ilçesinde ise M.Y'nin üzerinde 2,25 gram bonzai ele geçirdi. M.Y. gözaltına alındı. Gürsu ilçesinde ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.Ç, C.C. ve U.Ç. gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

