Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Raufbey Mahallesi Bilkent Sitesi C Blok No: 20 Kat: 7’de ikamet eden İbrahim Ada, 16 yaşındaki oğlu Serdar Rahim Ada’dan 3 haftadır haber alamadığını söyledi. Ada, “Ben 13 yıl cezaevinde yattım. 2016 yılının Ekim ayında cezaevinden şartlı tahliye oldum. Cezaevinde iken oğlum ile ilgili devamlı bilgi alıyordum. Bu arada oğlumun uyuşturucu kullandığı ve uyuşturucu tacirleri ile irtibatlı olduğunu öğrendim. Cezaevinden çıktıktan sonra oğlum için çok çaba sarf ettim. Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere birçok mercilerle görüşmeler yaptım. Oğlumla da konuştum ve uyuşturucudan ve uyuşturucu tacirlerinden uzaklaştırmayı başarmıştım” dedi.

Oğlunun daha sonra birkaç kez evden kaçıp birkaç gün ortadan kaybolduğunu ifade eden Ada, “Son olarak 25 Ocak’ta evden ayrıldı. O günden itibaren de kendisinden bir haber alamadık. Kötü insanların eline düşmesinden korkuyorum. Gerekli yerlere müracaatlarımı yaptım. Ancak bugüne kadar bir haber çıkmadı. Oğlumun akıbetinden korkuyorum. Hayatından endişe ediyorum” diye konuştu.



Yetkililerden ve vatandaşlardan yardım beklediğini bildiren İbrahim Ada, “Oğlumu görenlerin, tanıyanların insaniyet namına polis yada jandarmaya bilgi vermesini veya benim 544-8320101 nolu telefonumu aramalarını rica ediyorum. Oğlum 1.75 boyunda, boynunda yıldız dövmesi var, ayrıca kolunda da bir dövme var. Görenler lütfen haber versin” şeklinde konuştu.