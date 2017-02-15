Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yıldan bu yana tamamlanamayan inşaat halindeki apartmanın yanından geçen bir şahıs, yerde hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde kalan şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. İsminin Mehmet Yaman (39) olduğu öğrenilen şahıs yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın engelli olduğu öğrenilirken, inşaattan mı düştü yoksa atladı mı araştırılmaya başlandı. Yaman'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada polis, inşatta kalan 3 kişiyi olayla ilgili bilgisini almak üzere polis merkezine götürdü.