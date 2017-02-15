Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışlarının bu geceden itibaren etkisini artıracağı belirtildi. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, eğimin dik olduğu yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı
15.02.2017 - 17:59 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğu Karedeniz Bölgesi için yoğun kar yağış uyarısı yapıldı.
Etiketler : meteoroloji,hava durumu,kar yağışı,
447424 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447424.aspx
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