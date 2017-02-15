Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde inşaatta asansörle malzeme taşıyan 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Recep Aslan (23) hayatını kaybederken durumu ağır olan Ahmet A.’nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.