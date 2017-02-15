Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde inşaatta asansörle malzeme taşıyan 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Recep Aslan (23) hayatını kaybederken durumu ağır olan Ahmet A.’nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İnşaat işçileri elektrik akımına kapıldı, 1 işçi öldü
15.02.2017 - 18:14 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan inşaat işçilerinden biri hayatını kaybederken biri ise ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde inşaatta asansörle malzeme taşıyan 2 işçi elektrik akımına kapıldı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Recep Aslan (23) hayatını kaybederken durumu ağır olan Ahmet A.’nın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
Etiketler : şanlıurfa,iş kazası,inşaat işçileri,
447430 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447430.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER