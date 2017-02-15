Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi 838. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü 1. sınıf öğrencisi Furkan K. (18) 11. katta bulunan evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Furkan K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Furkan K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.