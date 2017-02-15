Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Şubat'tan bu yana özellikle Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayanları canından bezdiren ve kanalizasyon bacalarından çevreye yayılan kokuyu araştıran polis, bir vatandaşın Beyazsu Sokağı üzerindeki bir benzin istasyonu yakınlarından kanalizasyona kimyasal atık döküldüğü ihbarında bulundu. Bu ihbarı soruşturan ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın atık suyunu alan ve bunu arıtma tesisine götürmesi gereken şirketin, vidanjördeki atığı kanalizasyona boşalttığını tespit edildi. Polis, vidanjörün sürücülerinin kimliğinin de belirlenmesi için çalışma başlattı. Plakası tespit edilen vidanjörlerin İstanbul’dan geldiği belirlendi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikadan atığı alan firma hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, kokudan en çok etkilenen ve koku nedeniyle sınıflara giremeyen Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu velileri ile Okul Aile Birliği üyelerini ifadelerini aldılar. Aileler ve Okul Aile Birliği üyeleri, kokuya neden olan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını beyan ettiler.



"Büyük Yanlış"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, beraberindeki CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile birlikte Çerkezköy’e gelerek incelemelerde bulundu. Atık suyu alan firmanın atığı kanalizasyona boşalttığının belirlenmesiyle ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “4 Şubat gününden itibaren koku olayını Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ekipleri araştırdı. Bütün tedbirleri aldık. Kanalizasyonlar incelendi. Olay şimdi adli araştırma safhasında olduğu için net bir şekilde bir şey söylememiz doğru olmaz. Bunu kanalizasyona salanlar ortaya çıkacaktır. Gerçekten çok üzüldüm. Çerkezköy’e yapılan büyük bir yanlış, yazık” dedi.



Ayrıca CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile birlikte yaptığı açıklamada, "4 Şubat'tan bu yana Çerkezköy’de ki bu koku gerçekten herkesi bezdirdi. Bunun sebebini 4 Şubat'tan bugüne kadar sürekli istişare yaptık. Rögarları temizledi TESKİ fakat koku gitmedi. Özellikle Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu’nda yoğun şekilde hissedilen bu koku hakkında sevindirici haber aldık. Rögar aracılığı ile kimyasal bir atık atıldığını biliyorduk, kimin yaptığını da polisimiz aracılığı ile tespit etmiş olduk. 4 Şubat gecesi, iki tankerin Beyazsu sokak üzerindeki rögar kapağını açarak bir atık attığı tespit edildi. Şuan soruşturma aşaması devam ediyor. Bu bir hainliktir. Vatandaşın sağlığı ile oynamak ciddi anlamda bir suçtur. Kar ve maliyet hesabı ile bu atığı buraya atan firma cezasız kalmayacak. TESKİ ilk günden bugüne kadar hiç kimseyi cevapsız bırakmadı. Şimdi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük, Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu’ndaki öğrencileri FETÖ’den kalan dershane binasına taşınabileceği gündemde ve hazırlıklar yapılıyor" dedi.



TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise, "TESKİ olarak rögarlaın başına polis, zabıta koyacak halimiz yok. Bu yapılanın mağdurun kurumumuz TESKİ ve Çerkezköy halkıdır. Sonuna kadar vatandaşlara ve TESKİ’ye verilen zararı hukuki yollarla sorulacaktır. Ayrıca kokunun yoğunca yaşandığı okul bölgesindeki alt yapı kollektör hattı TESKİ tarafından yenilenecek ve değiştirilecektir" ifadelerine yer verdi.