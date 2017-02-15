Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, jandarma ve sınır birlikleri tarafından Orhaniye Köyü, Bosna Köyü ve İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü mevkilerinde, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla çıkış yapmaya çalışan aralarında Suriye, Pakistan, Sri Lanka, Hindistan ve Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 128 kaçak göçmen yakalandı. Şahısların, işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.