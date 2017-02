Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçen 12 Şubat günü ilçe merkezine girişteki TOKİ Konutları’nda meydana geldi. TOKİ konutlarında oturan ve aynı yerde marketi bulunan 27 yaşındaki Yunus Baybaş, Pazar akşamı markette olduğu sırada bir kişinin dükkana sığındığını belirtti. Dükkana sığınan kişinin "Kurtların saldırısına uğradım" demesi üzerine Baybaş, dedesinden kalma tabancayı olarak dışarıya çıktı. Konutların içine kadar gelen kurtlar, Baybaş ile yanındakine saldırdı. Bu sırada heyecanlanan ve panikleyen Baybaş, kurtlara ateş edeceğine yanlışlıkla kendini vurdu.



Kurtlara silah çekti, kendini vurdu

Elinden yaralanan Baybaş, Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Baybaş’ın eline dikiş atıldı. Bölgede sık sık kurtların saldırısına uğradıklarını belirten Yunus Baybaş, şöyle dedi:



'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

"Her sene kış mevsiminde aç kalan kurtlar, Doğubayazıt’ta TOKİ konutlarına kadar iniyor. Bu sefer ki saldırıları kanlı oldu. Kurtların beni kovalaması üzerine kendimi yaraladım. Aslında ben silahla havaya ateş ederek kurtları korkutmaya çalışırken yanlışlıkla kendimi vurdum."



TOKİ konutlarında oturan ve kurtların saldırısına uğrayan vatandaşlardan Erhan Turan ise, "Çarşıdan TOKİ konutlarındaki evime geliyordum. Bahçeye girdiğim sırada kurtların saldırısına uğradım. Burası şehirden biraz uzak. Karanlık çöktümü kurtlar yiyecek bulmak için buralara kadar geliyor. Dışarı çıkamıyoruz, can güvenliğimiz yok" diye konuştu.