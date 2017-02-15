Sinop’un Erfelek İlçesi'nde yeni yapılan bir cami inşaatına giren köpek burada doğum yaptı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmayan köpek, yavrularını besleyemedi. 6 yavru köpekler, soğuktan donarak telef oldu. 2 yavrusu kalan anne köpek vatandaşlar tarafından bugün fark edildi. Belediyeyi arayıp durumu bildiren vatandaşlar, köpeğe yiyecek ve su yardımında bulundu.
Daha yeni doğmuşlardı! Soğuktan dondular
15.02.2017 - 19:08 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'un Erfelek İlçesi'nde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 6 yavru köpek donarak telef oldu.
Etiketler : köpek yavruları,
447451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447451.aspx
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