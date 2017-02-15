Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’un Erfelek İlçesi'nde yeni yapılan bir cami inşaatına giren köpek burada doğum yaptı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmayan köpek, yavrularını besleyemedi. 6 yavru köpekler, soğuktan donarak telef oldu. 2 yavrusu kalan anne köpek vatandaşlar tarafından bugün fark edildi. Belediyeyi arayıp durumu bildiren vatandaşlar, köpeğe yiyecek ve su yardımında bulundu.