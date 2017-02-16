Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu'nun Azdavay ve Seydiler ilçesinde etkili kar yağışı dolayısıyla yarın ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Azdavay ve Seydiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için ilçe genelindeki tüm okulların 16 Şubat Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Etkili olan kar yağışıyla buzlanmadan dolayı, Doğanken, Güce, Çanakçı ve Dereli ilçelerindeki ilk ve ortaokullar bir gün süreyle tatil edildi.

Öte yandan kar nedeniyle kapalı olan 112 köy yolundan 67’si Giresun İl Özel İdare ekipleri ve Belediye ekipleri tarafından ulaşıma açıldığı, şuan itibariyle 5 ilçede toplam 45 köy ve mahalle yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.



Karabük'ün Eflani ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. İl merkezi ve ilçelerde gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karabük Valiliğinden akşam saatlerinde yapılan açıklamada Eflani ilçesinde ilk ve orta eğitime bir günlük kar tatili verildiği belirtildi.