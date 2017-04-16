Alınan bilgiye göre, Celal Şimşek (58) yönetimindeki 35 MNL 97 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolu Derebeton Kavşağı'nda devrildi. Otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.