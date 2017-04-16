Alınan bilgiye göre, Celal Şimşek (58) yönetimindeki 35 MNL 97 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolu Derebeton Kavşağı'nda devrildi. Otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İzmir'de otomobil devrildi: 1 ölü
16.04.2017 - 16:41 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : izmir,izmir kaza,ölü,haberler,
465230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/465230.aspx
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