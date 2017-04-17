Karabük'ün Yenice ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikten düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, babası Ercan ve annesi Arzu Karakaş ile ilçeye bağlı Kızılkaya mevkisinde pikniğe giden 12 yaşındaki Uğurcan, iddiaya göre oyun oynadığı sırada yaklaşık 100 metre yüksekliği bulunan uçurumdan düştü. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yoğun bakıma alınan Uğurcan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Uçurumdan düşen çocuk hayatını kaybetti
17.04.2017 - 12:01 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Yenice ilçesinde ailesiyle piknik yapan 12 yaşındaki çocuk, yaklaşık 100 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını yaşamını yitirdi
Etiketler : karabük,uçurum,çocuk,öldü,
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