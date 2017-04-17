Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara’nın batısında kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne’de, sabaha karşı başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları, dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği konusunda uyardı.

"TARIM ARAZİLERİNE İYİ GELECEK"

Edirne’de, sabaha karşı başlayan gök gürültülü sağanak yağış, aralıklarla şiddetini arttırarak, etkisini sürdürüyor. Kent genelinde, sağanak yağışın aralıklar şiddetini arttırması nedeniyle, ana ve ara arterlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlarda, sağanaktan olumsuz etkilenirken, Nisan yağmurlarının özellikle çiftçiler için ekili tarım arazilerinde gerekli olduğunu söyledi. Öte yandan, Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre en yüksek hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.