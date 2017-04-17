Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da boşandığı eşini takip edip silahla ağır yaralayan adam, daha sonra kendisini vurup hayatına son verdi. Alınan bilgiye göre, olay 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Mehmet Yayla, Onkoloji Hastanesi'nde hemşirelik yapan Gönül Taç'tan (39) bir süre önce boşandı. Yayla, bugün eşini bir süre takip etti. Gönül Taç, çocuklarına kırtasiye malzemesi alıp geri döndüğü sırada Hamzabey Kaplıca Caddesi Uslular Sokak'ta eski eşiyle karşılaştı. İddiaya göre Mehmet Yayla, telefonla konuşan eski eşine, "Kiminle konuşuyorsun, telefonu bana vereceksin" dedi. Gönül Taç ise "Seni ilgilendirmez" deyince Mehmet Yayla eski eşini 5 el ateş ederek ağır yaraladı.



Yayla, daha sonra Hamzabey Mahallesi Merdivenli Sokağa gelerek burada başına bir el ateş ederek hayatına son verdi. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, sırtından ve göğsünden yaralanan 3 çocuk annesi Gönül Taç'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, mahalledeki vatandaşlar da olay sebebiyle büyük şok yaşadılar.

