Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri resmi evrakta sahtecilik, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, hırsızlık gibi 18 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan 58 yaşındaki Yaşar Ö.’nün ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren polis, teknik ve fiziki takip sonrası Yaşar Ö.’nün Cumhuriyet Mahallesi’nde kız kardeşinin evinde kaldığını tespit etti. Tespit üzerine savcılık izniyle saat 12.30 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Ö., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.