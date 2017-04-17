Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptığı sokak röportajlarında sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu'nun referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından canlı yayın yapan Alman kanalına yaptığı hareket olay oldu.



"PERT OLDUNUZ PERT"

Sokakta referandum sonuçlarıyla ilgili vatandaşlara mikrofon uzatan Yapraklıoğlu, canlı yayın yapan Alman kanalını görünce kendini kameranın önüne attı. Gelişmeler hakkında bilgi veren Alman televizyonunun muhabirine Türkçe olarak "Pert oldunuz pert. Şuan yenildiniz. Almanlar yenildi. Merkel'e selam söyle" ifadelerine yer verdi.



MUHABİR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yapraklıoğlu'nun bu hareketi karşısında neye uğradığını şaşıran Alman muhabir, kafa sallamakla yetindi.