Burdur'da 13-15 yaş grubundaki güreşçilerin bulunduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada, 5 sporcu hafif yaralandı.
ŞAMPİYONAYA GİDİYORLARDI
Bolu'dan Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenecek Minik Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası'na katılmak üzere gelen güreşçileri taşıyan Hasan D.´nin kullandığı 14 EM 686 plakalı minibüs, Antalya-Burdur karayolunun 50´nci kilometresi Döşemealtı İlçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
5 SPORCU HAFİF YARALANDI
Kazada minibüsteki 5 sporcu hafif yaralandı. Kazanın ardından gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sporcular, Antalya´daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.