Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan sis ulaşımda aksamalara sebep olurken Yavuz Sultan Selim Köprüsü, havadan drone ile çekilen görüntüleri ile kendisine hayran bıraktı. Boğaz’ın üçüncü gerdanlığının sisler arasındaki görünümü doyumsuz bir manzara oluşturdu. Güneşin batışı sırasında havadan çekilen görüntülerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayaklarının, bulutların arasından yükseldiği görüldü. İlk defa sisli havada dronla görüntülenen köprü, güneşin batışı sırasında oluşan manzarayla kartpostallık görüntüler oluşturdu.