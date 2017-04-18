Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’da yaşayan İbrahim Çelik (36) iki çocuğunu da yanına alarak, eşinin memleketi Gaziantep’e doğru yola çıktı. Çelik, Osmaniye-Kadirli otobanına geldiğinde önüne aniden başıboş bir at çıktı. Son anda manevra yapsa da ata çarpmaktan kurtulamadı. Çarpmanın etkisiyle atın kafası koparak, otomobilin ön camından içeri girerek sürücüye isabet etti. Talihsiz kazada ağır yaralanan Çelik, Gaziantep’teki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 1 ay boyunca yoğun bakımda kalan Çelik, hayatta kalma savaşını kaybetti. Kazada yaralanan çocukları 1 buçuk yaşındaki Ayhan ile Onur (14) ise tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi. Mehmet Bulut GAZİANTEP İHA