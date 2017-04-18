Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar günü yapılan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getiren Anayasa değişikliği halk oylamasında Bingöl'de sandığa giden seçmenin yüzde 72,57’si 'Evet, yüzde 27,43 ise 'Hayır' oyu kullandı. Bingöl yüzde 72.57 'Evet' oranıyla Türkiye genelinde ilk 10'a girdi. Bingöl merkeze bağlı köylerin büyük çoğunluğu ise sandıkta tercihini 'Evet’ten yana kullanırken, 4 köyden hiç 'Hayır' çıkmadı. Merkeze bağlı köylerden Altınışık’ta 16 , Elmalı'da 619, Gökçeli'de 340 ve Kuşburnu'da 111 'Evet' çıkarken, bu köylerin hiç birinde 'Hayır' oyu kullanılmadı.