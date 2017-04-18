Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı2nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘asker abisi’ olduğu öne sürülen 9 şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüphelileri geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 8 kişinin daha arandığı belirtildi. Aynı operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan 84 şüpheliden 62’si tutuklanmıştı. Soruşturma sürdürülüyor.
Tekirdağ'da FETÖ'den 9 kişi gözaltına alındı
18.04.2017 - 11:06 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘asker abisi’ olduğu öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : tekirdağ,fetö,haberler,
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