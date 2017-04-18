Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Kırlareli’nin Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’nda etkili oldu. Sabah başlayan kar yağışı sınırı beyaza bürürken, kar kalınlığı 6 santimetreyi buldu. Kar yağışı, baharın gelmesiyle yeşeren ve çiçek açan ağaçları beyaza bürümesiyle seyirlik manzaralar oluşturdu. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte polis ve jandarma ekipleri yollarda vatandaşı dikkatli olması konusunda uyardı.



Kırklareli’nin Pınarhisar İlçesi’nden yağan karı görmeye gelen 54 yaşındaki Zahit Çalış, Ben 54 yaşındayım ilk defa Nisan’ın 18’inde böyle bir şey gördüm. Hayret ettim. Ben daha önce Nisan ayında kar görmedim” dedi. Kırklareli’nin Dereköy ile Kofçaz ve Demirköy İlçelerinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kırklareli Meteoroloji yetkilileri yüksek yerlerde 3 dereceye kadar düsen hava sıcaklığının, yarın etkisini kaybedeceğini belirtti. Kar yağışı ise yüksek kesimlerde hafif etkili olacak, gün içinde de yağmur bekleniyor.