Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı’nda saat 22.05’de oynanacak olan Beşiktaş - O. Lyon Avrupa Ligi Futbol Müsabakası nedeniyle 20.04.2017 Perşembe günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

20.04.2017 Perşembe günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Akaretler Süleyman Seba Caddesi dönüşleri kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım geri çevrilecek.

Stadyum arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Mete Caddesine yönlendirilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılacak, akım Dolmabahçe’ye verilmeyecek, yan yoldan Kabataş istikametine verilecek.

Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılıp akım stadyum arkasına gönderilmeyecek, Taksim -Harbiye istikameti trafiğe kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stadyum civarına akım gönderilmeyecek, akım Kabataş-Karaköy istikametine yönlendirilecek.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine gönderilecek.

Mete kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.

Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar kapatılacak.

Kadırgalar caddesinden Karaköy istikametine akım gönderilmeyecek, akım Beşiktaş istikameti gidiş-geliş olarak yönlendirilecektir.

18.04.2017 00.00’dan itibaren, Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi (katı atığın arkasında açılan yeni yol ) trafiğe kapatılacak.