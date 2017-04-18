Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman, Türk Hava Yollarının (THY), Konakri (Gine)-Vagadugu (Burkino Faso)-İstanbul seferinde dünyaya gelen Kadiju bebeğin annesine bir an önce kavuşması için girişimlerde bulundu.

Bebeği evinde ziyaret eden Sağman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 bin metre yükseklikte dünyaya gelen "Kadiju" adlı bebeğin durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Gine asıllı Fransız vatandaşı anne Diaby Nafi'nin, Kadiju bebeği Fransa'ya götürebilmek için doğumdan kısa süre sonra resmi işlemler için Fransa'ya gittiğini ve bu süreçte de bebeği teyzesine bıraktığını aktaran Sağman, Konakri Büyükelçiliği olarak işlemlerin hızlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Sağman, sürece ilişkin şöyle konuştu:

"Kadiju bebek çok sağlıklı. Doğum Burkino Faso hava sahasında gerçekleştiği için bebeğin anneyle beraber Fransa'ya gitmesine izin verilmemiş. Dolayısıyla anne şu an Fransa'da resmi işlemleri halletmek için uğraşıyor. Ben de bu sürecin hızlanması ve Kadiju'nun annesine bir an evvel kavuşması için Gine makamlarıyla görüştüm, pasaport işlemleri için yardımcı olacaklarını söylediler."

Fransa'nın Konakri Büyükelçisi'yle görüşmeyi de planladığını dile getiren Sağlam, doğum haberini aldıktan sonra hemen THY ile iletişime geçtiğini, aileye de THY aracılığıyla ulaştıklarını anlattı.

Sağlam, ailenin ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Kadiju hala doğumda kabin ekibi tarafından verilen THY battaniyesine sarılı." dedi.

Büyükelçi Sağman, telefonda görüştükleri anne Nafi'nin THY ekibine minnettar olduğunu belirttiğini kaydetti.

"Kadiju sizin kızınız, THY'nin evladı"

Sağman'a ziyarette eşlik eden THY Konakri Geçici Müdürü Oğuzcan Yerli de Kadiju bebeğin Fransa'ya gidebilmesi için gereken tüm bilet, vize ve pasaport masraflarının THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatıyla THY tarafından karşılanacağını söyledi.

Büyükelçi Sağman'ın da desteğiyle bebeğin kısa sürede annesine kavuşması için maddi manevi ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizen Yerli, şöyle devam etti:

"Aile ziyarete çok sevindi, bize 'Kadiju sizin kızınız, THY'nin evladı' dediler. Anneyle de telefondan görüştük, o da Türkiye'ye çok teşekkür ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Airlines'ın bir yolcuya yaptığı muameleye baktığınızda ve sonrasında bizim uçağımızda kabin ekibimizin yardımıyla dünyaya gelen Kadiju bebeği düşündüğünüzde, THY'nin insana ve yolcusuna verdiği değerin boyutunu anlamak mümkün. Aile de bu verilen değerin farkında."

Yerli, ailenin THY'nin Kadiju'nun doğumuna ilişkin hazırladığı animasyondan haberdar olmadığını ve izlediklerinde ise çok sevindiklerini sözlerine ekledi.

13 bin metre yükseklikte doğmuştu

THY'nin 6 Nisan'da Konakri-Vagadugu-İstanbul seferinde Nafi, Mali hava sahasındayken sancılanmış ve kabin ekibinin de yardımıyla Burkino Faso hava sahasında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

İsmi bir yolcu tarafından kulağına okunan Kadiju bebek, 13 bin metre yüksekte dünyaya gelmiş ve doğumun ardından uçak Burkino Faso'ya inmişti. Burkino Faso'da hastaneye kaldırılan anne ve bebeğe kabin ekibi de eşlik etmişti.

THY, Kadiju bebek için bir animasyon hazırlamış ve "Aramıza hoş geldin prenses. Alkışlar kabin ekibimize" notunu düşmüştü.