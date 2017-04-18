Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Lagina Kutsal Alanı’nda yapılan operasyonda, 86 sikke, 29 işlenmiş değerli taş, 7 ok ucu ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Muğla Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda takibe aldığı tarihi eser kaçakçısı Etem G'nin (35), Turgut Mahallesi'ndeki Lagina Kutsal Alanı'na geldiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi kentin girişinde bekleyen şüpheliye ait otomobile operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 86 sikke, antik çağlara ait olduğu öğrenilen 7 ok ucu, 29 işlenmiş değerli taş, 3 metal yüzük, üç santimetre uzunluğunda metal savaşçı figürü ve 12 obje ele geçirildi.

Etem G.(35), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.