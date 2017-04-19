Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Alaaddin mahallesi Hatipoğlu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 13 AD 333 plakalı hafif ticari araç içerisinde arkadaşıyla telefonla konuşan Metin E. (24) iddiaya göre sigara içmek istedi. Daha önce otomobilde bulunan çakmak gazı tüpünden sızan gazı fark edemeyen Metin E. sigarasını ateşlediği esnada araç içerisinde patlama meydana geldi. Sesi duyan Metin E.’nin babası oğlunu yaralı halde yerde buldu. Çevre sakinleri tarafından olay yerine çağrılan ambulans Metin E.’yi alarak Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan yaralı gencin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Araç etrafı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi içerisine alınarak bomba imha uzmanı ve Olay yeri inceleme ekipleri araçta inceleme yaptı. Ekiplerin konuya ilişkin araştırması sürüyor.