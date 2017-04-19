Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Günyazı köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 15 adet oscar marka yivsiz av tüfeği, 1 adet castello marka yivsiz av tüfeği, 5 adet ricol marka yivsiz av tüfeği, 8 adet beyarms marka yivsiz av tüfeği, 68 adet yivsiz av tüfeği namlusu, 4 bin 175 adet av fişeği, 118 adet av tüfeği dipçiği, 77 adet el kundağı, 18 adet taşıma tutamağı, 25 adet av tüfeği namlusu şok kiti, 7 adet el taşıma tutamağı ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında 5607 ve 2521 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan işlem başlatılmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Hakkari'de çok sayıda silah ele geçirildi
19.04.2017 - 15:05 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,silah,kaçak,
466139 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/466139.aspx
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