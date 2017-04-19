Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ikamette uyuşturucu madde saklandığının tespiti üzerine operasyon düzenledi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı operasyonda 18 kilo 843 gram esrar maddesi ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Batman'da 18 kilodan fazla esrar ele geçirildi
19.04.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da polisin bir evde yaptığı aramada 18 kilo 843 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Etiketler : batman,haberler,uyuşturucu,
466145 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/466145.aspx
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