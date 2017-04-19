Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ikamette uyuşturucu madde saklandığının tespiti üzerine operasyon düzenledi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı operasyonda 18 kilo 843 gram esrar maddesi ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.