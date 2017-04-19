Alınan bilgiye göre, Yukarı Okçular Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 31 ASR 45 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda silahla vurulmuş bir kişi bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, ismi açıklanmayan 25 yaşındaki Suriyelinin av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla 4 Suriyeliyi gözaltına aldı.
Hatay'da tüfekle başından vurulan Suriyeli öldü
19.04.2017 - 16:12 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, park halindeki otomobilde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.
Etiketler : hatay,suriyeli,ölü bulundu,
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