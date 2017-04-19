Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 15.00 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Borsa Sokak’taki bir otelde meydana geldi. Otelin 4’ncü katındaki odada kalan maden işçisi Mustafa Çetin’den uzun süre haber alamayan otel yetkilileri odaya girdi. Çetin’i yatakta hareketsiz halde bulan otel görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kütahya nüfusuna kayıtlı Çetin’in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.