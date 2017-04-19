Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi Toros Devlet Hastanesi'nde psikolojik tedavi gören Ekrem Çeliktaş, bugün sabah taburcu edildi.



HASTANEDEN ÇIKIP TRENİN ÖNÜNDE ATLADI

Hastaneden çıkan Çeliktaş, iddiaya göre Turgut Özal Köprüsü'nde Mersin- Adana seferini yapan yolcu treninin önüne atladı.



HAYATINI KAYBETTİ

Trenin altında 350 metre sürüklenen Çeliktaş olay yerinde öldü. Çeliktaş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.