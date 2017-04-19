Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saatte bin 500 yolcusunu 176 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan açıklamada, “20 Nisan Perşembe günü, şiddetli lodos dolayısıyla tesisimiz kapalıdır. Anlayışınız için teşekkürler” denildi. Bursa’da yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen lodos bugün de etkisini azda olsa hissettiriyor. Özellikle yüksek kesimlerde lodosun etkisi daha da çok hissediliyor.

Kış turizminin önemli merkezi 2514 metre rakımlı Uludağ’da lodos etkili oluyor. Oteller bölgesine kadar yolcu taşıyan teleferik seferleri de lodos nedeniyle iptal edildi. Firma tarafından yapılan açıklamada "Şiddetli lodos dolayısıyla tesisimiz kapalıdır. Anlayışınız için teşekkürler" denildi.