Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evli bir çocuk babası Cüneyt Balay dün İzmir'den Kuşadası'na gelerek bir otele yerleşti. Balay'ın uzun süre odadan çıkmaması üzerine şüphelenen otel görevlileri, bir sorun olduğunu düşünüp yedek anahtarla odaya girdiklerinde Balay'ı odada iple tavana asılı buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Balay'ın intihar ettiğini belirledi. Üretim müdürü olarak çalıştığı Söke'deki bir tekstil fabrikasındaki işinden 5 ay önce ayrıldığı öğrenilen Balay'ın maddi sıkıntıları bulunduğu, bu nedenle intihar ettiği üzerinde duruluyor. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Balay'ın cesedi önce Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.