Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Besicilik yapan Mustafa Apaydın, eşinden boşanan bir çocuk annesi Zübeyde Ünlü ile birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 6 ay sonra Zübeyde Ünlü, Mustafa Apaydın'ı terk ederek annesinin evine yerleşti. Birkaç kez barışma teklifinde bulunan Mustafa Apaydın, sürekli olumsuz cevap aldı. 26 Mayıs 2016'da ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde Zübeyde Ünlü'nün annesi Nahide Yüksek (64) ile yaşadığı evin önüne giden Mustafa Apaydın barışma teklifini yineledi. Olumsuz cevap alan Apaydın, tabancasını çekerek anne ile kızına ateş etti. Zübeyde Ünlü hayatını kaybederken annesi Nahide Yüksek ağır yaralandı. Tutuklanan Mustafa Apaydın hakkında, kasten öldürme ve teşebbüs suçlarından müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



KENDİMİ KAYBETTİM

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Apaydın, Zübeyde Ünlü ile 2013 yılında bir süre birlikte yaşadıklarını ancak 2014'te ayrıldıklarını anlatarak savunmasında şunları söyledi:

"Ayrıldıktan bir süre sonra beni arayıp, pişman olduğunu yeniden birlikte yaşamak istediğini söyledi. Ailesinin mal varlığını alıp kendisini sokağa atacaklarını söyleyince eski günlerin hatırına yeniden birlikte yaşamaya başladık. Yüklü miktarda hayvan sattıktan sonra 50 bin lira parayı kendisine verip saklamasını istedim. Olay günü cuma namazına gitmek için evden çıktığımda beni öperek uğurladı. Eve döndüğümde kendisine ulaşamadım. Terk edildiğimi anladım. Olay günü Zübeyde'yi annesinin evinin önünde görünce konuşmak için yanına gittim. Beni neden terk ettiğini ve paramı neden vermediğini sorunca. S.K. ile Adana'ya yerleşip birlikte yaşayacağını söyleyip küfür ederek tokat attı. Silahım üzerimdeydi o an kendimi kaybettim. Şeker hastası olduğum için olayı tam hatırlamıyorum."



Anne Nahide Yüksek, ise "Mustafa Apaydın kızıma 'Adana'ya gidecek misin' diye sordu. Kızım da evet demesinden sonra silahı ateşledi. Şikayetçiyim" dedi. Ailenin avukatı Derya Göksuçukur da Apaydın'ın ceza indiriminden faydalanmak için yalan söylediğini belirterek, "Memlekette erkeklerden kaçarak ölümden kurtulan kadınlar, her nasılsa öldürülme anında panter kesilip erkeklere tokat atabiliyor. Mahkeme, sanığın savunmasına itibar etmesin lehine olanları hatırlıyor, olmayanları hatırlamıyor" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, Mustafa Apaydın'ı Zübeyde Ünlü'yü öldürme suçundan indirimsiz müebbet, olası kasıtla kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından da 6 yıl 4 ay hapis cezası verdi.