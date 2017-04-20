Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 10.30 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarayköy istikametine giden Burcu E. idaresindeki 35 AL 4106 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Abdurrahman B., yönetimindeki 20 PF236 plakalı otomobile arkadan çarptı. Abdurrahman B.’nin kullandığı otomobil de, Hüseyin B.’nin kullandığı 20 V 4378 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Hüseyin B.’nin kullandığı otomobilde bulanan Münire B., M.A.B. (12) ve H.A.B. (4) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan otomobiller çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.