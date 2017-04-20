Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkeye ihraç edilen Karadeniz kardeleni soğanı, hem ek maliyet gerektirmeden fındıkla aynı bahçede yetiştirilebilmesi hem de yüksek getirisi dolayısıyla bazı fındık üreticileri için ilave gelir kaynağı oldu. Latince "Galanthus Woronowii" olarak adlandırılan ve 31 Kardelen çeşidinden biri olan Karadeniz kardeleni, Doğu Karadeniz'de doğal ortamda yetişebiliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da 28,5 dönüm alanda Karadeniz Kardeleni soğanı üretimi yapıldığını söyledi. Fındık bahçelerinde rahatlıkla yetiştirilebilen kardelenin Giresunlu çiftçilere ek gelir kaynağı olduğuna işaret eden Kahyaoğlu, "Dönüm başına yaklaşık 500 kilogram ürün elde edilebiliyor. 1 kilogram bitki soğanı da 10-12 lira arasında satılıyor. Bu da üreticilerimiz için önemli bir gelir." diye konuştu. Kahya, Karadeniz kardeleninin çana benzemesi nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerinden büyük ilgi gördüğünü, bitkinin ihracatına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kota uygulandığını belirtti.



"FINDIKTAN DAHA KARLI"

Keşap ilçesinde Karadeniz kardeleni soğanı üretimi yapan Cengiz Yaylamış da birkaç senedir fındık bahçesinde kardelen soğanı yetiştirdiğini söyledi. Fındığın yanında yetiştirdiği kardelen soğanlarının kendisi için ek gelir olduğunu ifade eden Yaylamış, "Fındık bahçeme hiçbir zararı yok. Hiçbir zahmeti de yok. Fındığa yaptığım bakım, aynı zamanda kardeleni de kapsadığı için ek maliyeti de bulunmuyor. Bir ürüne yaptığım masrafla iki üründen gelir sağlıyorum. Kardelen doğal ortamda yetiştiği için hiçbir maliyeti yok. Bu özelliği bakımından fındıktan daha karlı." dedi. Yaylamış, 20 dönüm ekili alanı bulunduğunu belirterek, bu yıl yaklaşık 30 bin lira gelir elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi.