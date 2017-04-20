Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Yeşilova Semti 4088 Sokakta bulunan 7 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik ustası 39 yaşındaki Hamdi F., inşaatın 5’inci katına kurulu iskeleye çıktı. İnşaatın elektrik işleri ile uğraşan Hamdi F., iddiaya göre dengesini kaybedip iskeleden düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Hamdi F.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hamdi F.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.