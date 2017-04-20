Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce kendi arazisine tek katlı ev yaptıran 6 çocuk babası çiftçi Halil Y., inşaatında sıva yapmaları için Suriyeli 3 işçiyle anlaştı. Bu sırada babasının hastalığı yüzünden Şanlıurfa merkeze gitmek zorunda kalan Halil Y.'nin evde kalan 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu M. Y., inşaata gitti. Burada çalışan Suriyeli 3 işçi, iddiaya göre önce küçük çocuğa Arapça bağırıp hakarette bulundu. Ardından çocuğu kucağına alan işçiler, birbirlerine atarak eğlenmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla bunu kaydetmeye başladı.

Korkan M.'nin ağlamasına aldırmayan Suriyeli işçiler bu kez küçük çocuğa kazma ve kürekle vurdu. Küçük çocuk Suriyeli işçilerin işkencesinden bir fırsatını bulup kaçarak kurtuldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Suriyeli işçiler, işkence olayının kaydedildiği cep telefonunu şarj etmek için, işkence yaptıkları M.'nin ağabeyi Abdullah'a verdi. Abdullah Y., şarj etmek için aldığı Suriyelilerin cep telefonundaki oyunları kopyalamak isterken kardeşinin görüntüsünü tesadüfen gördü. Hemen kardeşinin işkenceye maruz kaldığı görüntüleri kopyalayan ağabey, görüntüleri Suriyelilerin telefonundan silip, durumu ailesine anlattı. Görüntüleri izleyen ve dehşete düşen aile, Suriyeli işçilerle tartıştı. Bu sırada işçiler mahalleyi terk ederek izlerini kaybettirdi. Oğlunun 3 Suriyeli tarafından dövülüp işkence gördüğü görüntüleriyle savcılığa başvuran baba Halil Y., Suriyeli işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun 20 gündür travma geçirdiğini anlatan Halil Y., şunları söyledi:

"Olay günü ben Şanlıurfa'daydım. Bir hayvana yapılmayan işkenceyi bu çocuğu yapmışlar. Bunun için jandarmaya savcılığa şikayette bulunduk. Bizim başımıza gelen bu olay başka birinin başına gelmesin. Biz bunlara evimizi, yuvamızı açtık, ekmeğimizi böldük. Ancak onlar bize nankörlük yaptı. Şimdi şikayetçi olduğumuz için bizi tehdit etmeye başladılar. Bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Halkın arasına karışan bu Suriyelilere ya tampon bölge yapılsın ya da kamplardan çıkartılmasın. Artık bu insanlardan korkamaya başladık."