Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tartışma kavgaya dönüşürken Yılmaz İ., İbrahim Ç. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yılmaz İ., Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan İbrahim Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.