Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenleyeceği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, bu yıl 21-23 Nisan tarihleri arasında 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şenlik Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi’nde 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Dünya çocuklarının ülkemiz çocuklarıyla kardeşliğin en güzel örneklerini sergilediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali’nde bu yıl ‘’Bilim ve Çocuk’’ temasıyla çok zengin bir içerik yine çocuklarımızı bekliyor.

DÜNYA ÇOCUKLARIYLA KARDEŞ OLACAKLAR

Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi, bu yıl yapılacak şenlik için komple elden geçirildi. Çocukların ve ailelerin festivalde güzel vakit geçirmeleri ve çocuklarıyla gönüllerince eğlenmeleri için her şey en ince ayrıntılarına kadar düşünüldü. Dünya çocukları ve Kocaeli’ndeki kardeşleri festival boyunca hem kardeşliğin en güzel paylaşımlarını yaşayacak, hem de kendileri için hazırlanan gösteriler, atölyeler etkinlik alanlarında şenliğin tadına varacak.

TÜRKİYE BEYİN OLİMPİYATLARI

Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki şenliğin en önemli ayağını bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Beyin Olimpiyatları oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Beyin Takımı ve Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen Türkiye Beyin Olimpiyatları’nda Türkiye’nin dâhileri yarışacak.

DAHİYSEN DAHİL OL!

Türkiye Beyin Olimpiyatları kapsamında 81 ilden 83 ayrı Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM), festivalde yer alacak. Türkiye Beyin Olimpiyatları’na 6-14 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Takımlar üçerli gruplar halinde yarışacak. Yarışmada birinciye 9 bin TL, ikinci 6 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek.

BİLİMİN BAŞKENTİ KOCAELİ

Kocaeli’yi bilimin başkenti yapma hedefiyle ‘Her Öğrenciye Bir Bilgisayar’, ‘Bilim ve Teknoloji Kulübü’, ‘Kocaeli Bilim Merkezi’ projeleriyle teknoloji ve bilim odaklı çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanda altyapıya yaptığı yatırımı bu yıl Çocuk ve Bilim Festivali’ne de taşıdı. Geçen yılki etkinliği Kocaeli Bilim Merkezi’nde yine bilim ağırlıklı olarak düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan güzel bildirimler almış, Kocaeli’nin bu işe ne kadar hazır olduğunu kamuoyuna ispatlamıştı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Her yıl olduğu gibi bu yılda şenliğin sosyal ayağı unutulmadı. Büyükşehir önündeki büyük buluşmanın ardından dünya çocuklarının bir bölümü 41 Burda, Symbol ve Outlet gibi AVM’lerde yerel kıyafetlerle ülkelerinin oyunlarını sergileyecek. Dünya çocukları ayrıca hastanelerde tedavi gördükleri için şenliğe katılamayan yaşıtlarına moral ziyaretinde bulunacak.

AÇILIŞTA ROBOTA DÖNÜŞEN ARABA LETRONS

21 Nisan Cuma günü festivalin açılışı Uluslararası Fuar Merkezi’nde geniş bir katılımla saat 14.00’te yapılacak. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek açılış programına robota dönüşen araba-Letrons renk katacak.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE BOYAYACAKLAR

Dünya çocukları, bu yıl Kocaelili kardeşleriyle bir ilke daha imza atacak. Çocuklar, sokak hayvanları için hazırlanan 40 adet kulübeyi kendi elleriyle boyayacak. Dünya çocukları tarafından boyanan bu kulübeler, 22 Nisan Cumartesi günü Sekapark’ta yapılacak geleneksel festival pikniği sırasında Seka Kültür Alanı’ndaki sokak hayvanlarının yaralanması için belirlenen noktalara konulacak.

RAFADAN TAYFA GÖSTERİSİ

23 Nisan Pazar günü ise Festival Galası ve Beyin Olimpiyatları’nın ödül töreni düzenlenecek. Uluslararası Fuar Merkezi’nde saat 17.00’de

başlayacak gala gösterisinde 41 ülkeden gelene dünya çocukları kendi ülkelerinin oyunlarını sergileyecek. Ardından ise TRT1’de yayınlanan ve çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa gösterisi, çocuklar ve aileleri tarafından keyifle izlenecek

67 FARKLI ATÖLYE VE ETKİNLİK

Festival kapsamında eğlenceli atölyeler, bilim atölyeleri ve kağıt müzesi atölyeleri olmak üzere birçok atölye çalışması çocuklarımızı bekliyor. Büyük sahnemizde ulusal çaplı etkinliklerimizle küçük sahnemizde yine bilimsel şovlar ve eğlenceli gösteriler çocukları hem eğlendirecek, hem de bilime özendirecek. Festival kapsamında 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesi, çocuklarımızı ve ailelerini ağırlayacak.

EĞLENCELİ ATÖLYELER

Eğlenceli atölye stantlarında Bilgi Evleri, KO-MEK’in Takı Tasarımı, Yüz Boyama, Kum Boyama ve Objelerin Dili, Veteriner Şube Müdürlüğü, Kağıtspor’un Geleneksel Matrak Sporu, Geleneksel Okçuluk Sporu, Eğlenceli Atletizm Sporu ve İzcilik Sporu, Antikkapı Restoran-Minik Şefler, İtfaiye ve İZAYDAŞ, Emsa Oyuncak Hastanesi–KOÜ Teddy Bear, Balon Kukla, Cam Boncuk Ve Cam Üfleme, Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Ve Botanik Parkı, Yap Yap Oyna, İpli Kukla, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü-112 Acil Ambulans-UMKE, Pony Club, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Beyaz Kalpler, Uçurtma Dünyası, TEMA, Kızılay, Türk Hava Kurumu, Park Bahçeler Ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yer alacak.

ÇOCUKLAR OTOBÜS BOYAYACAK

Ulasimpark A.Ş. tarafından fuarda toplu taşıma araçları eğlenceli atölyelerle tanıtılacak. Stantta bulunan üzeri giydirilmiş otobüs 10 kişilik çocuk grupları tarafından keçeli kalemlerle boyanacak. Otobüs daha sonra bir ay süreyle belirlenen hatta bu haliyle hizmet edecek. Ulaşcan maskotunun tanıtımının da yapılacağı stantta ayrıca tramvay ve otobüs tasarımlı sayfaların çocuklar tarafından boyama etkinliği yapılacak. Otobüs tasarımlı fotoğraf çekim alanı, soru tablosundaki nasıl bir toplu taşıma istersiniz gibi soruların cevaplarını çocuklardan duvara yazmaları istenecek. Öte yandan yapımı devam eden Akçaray tramvayının küçük bir versiyonu da çocukları taşımak için alanda bulunacak.

SPORCU SAĞLIĞI VE PERFORMANS TEST MERKEZİ

Çocukların sağlıklı gelişimine ayrı bir önem veren Büyükşehir’in Sporcu Sağlığı ve Performans Test ve Analiz Merkezi de kuracağı stantta çocukların; boy uzunluğu, ağırlık, kişinin vücut kitle indeksi(mevcut ve olması gereken oran), vücut yağ oranı, vücut kemik oranı, vücut kas oranı, metabolizma hızını belirleyecek. Pratik ölçüm testleriyle çocukları ilgili spor branşlarına yönlendirilecek.

ÇOCUKLAR SOKAK OYUNLARINI ÖĞRENECEK

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulacak ‘’Sokak Oyunları’’ standı da bu yıl çok ilgi çekecek. Sokak Oyunları; seksekten beştaşa, ip atlamadan dokuztaşa kadar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımız eğitmenler tarafından özel bir alanda uygulamalı bir şekilde oynatarak öğretilecektir. Mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik, kaleli yakan top oyunları oynatılacak.

AŞIK OYUNLARI VE MANGALA

Etnospor standında ise geleneksel sporlarımızın tanıtımı yapılacak. Aşık oyunları, mangala uygulamalı olarak çocuklara öğretilecek. Böylelikle ata sporlarımıza çocuklarımızın ilgisinin artması bekleniyor.

BİLİMİN BİLİNMEYENLERİNE YOLCULUK

Bu yıl fuarda çok sayıda bilim atölyesi de çocuklarımızı bekliyor olacak. Kocaeli Bilim Merkezi-Sanayi 4,0 Mucit Laboratuvarı yine Kocaeli Bilim Merkezi’nin Robot Atölyesi: Temizlik Robotu Yapımı, Bembeyaz Dişler Atölyesi, Periscop Atölyesi ve Elektro Böcek Atölyesi, Kocaeli Üniversitesi’nin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mekatronik Kulübü, İlköğretim Matematik Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Matematik Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği, Gebze Teknik Üniversitesi Kulüpleri Etkinliği, İzmit Bilim Ve Sanat Merkezi, Elazığ Bilim Merkezi, Sancaktepe Bilim Merkezi, Kayseri Bilim Merkezi ve Base Teknoloji, bilimsel atölye çalışmalarıyla fuarda yer alacak.

SEKA KAĞIT MÜZESİ DE FESTİVALDE

Türkiye’nin sanayi hafızası niteliğini taşıyan SEKA Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi de bu yıl fuara çok iddialı şekilde hazırlandı. SEKA Kağıt Müzesi fuar alanında El Yapımı Kağıt Atölyesi, Matbaa Atölyesi, Para Basımı, Origami, Kaligrafi atölyelerinde elde kağıt yapımı, geleneksel aletlerle tarihi metal paraların basımı, elişi kağıtlarıyla katlama sanatı çalışmaları yapılacak. KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Mono Baskı Atölyesi ile Büyükşehir Geleneksel Sanatlar Evi Ebru Atölyesi etkinlikleri de alanda bulunacak.

SERGİ ALANLARI DOLUP TAŞACAK

Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki 9. Kocaeli Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali’nde Bilim Merkezi Sergi Alanı’nda 22 farklı bilim düzeneğiyle sergi ve uygulamalar, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sergi alanında alternatif araçlar, RENKO’nun sergi alanında tasarlanan 8 farklı düzenekle atölye, SERTEK’in sergi alanında sanal gözlük ve tablet uygulaması ve uzay topu, SAN-LAB İş Makineleri Simülatörü sergi alanında 3 simro ve 3 bekoloder simülatör, Cross Medya sergi alanında Sanal Gerçeklik ile Dinazor ve Hazarfen Ahmet Çelebi simülasyonu, KO-MEK Geçmişin İzleri sergi alanında geleneksel kıyafetler sergilenecek ve geleneksel çocuk oyunları, Planeteryum sergi alanında ise gökyüzünü kubbe içinde modelleyerek film şeklinde gösterimi yapılacak.

KÜÇÜK SAHNE DE YÜZLERCE ETKİNLİK

Fuar alanındaki Küçük Sahne’de her yıl olduğu gibi çok sayıda etkinlik gün boyunca çocuklarımızı ve ailelerini bekliyor. Küçük Sahne’de Kocaeli Bilim Merkezi; köpük show, basınç deneyi, statik elektrik deneyi, bulut oluşumu, kurubuz tepkimesi, duman halkaları, İzmit Bilim Ve Sanat Merkezi; bilim içerikli sahne gösterileri, Kağıtspor; karate, jimnastik, görme engelli judo sahne gösterileri, KO-MEK ile Spor Saati; aerobik, plates gibi spor etkinlikleri, Milli Eğitim Okul Gösterileri; ilk ve orta dereceli okulların konser, tiyatro, halk oyunları gibi gösterileri, Rıdvan Pars İpli Kukla Gösterisi, Hakan Arısoy Kukla Gösterileri, Balon Kukla, Kartepe Belediyesi Çocuk Boru Trampet Takımı ve Kartepe Belediyesi Mehter Takımı ve daha birçok sürpriz etkinlik yer alacak.

BÜYÜK SAHNEDE BÜYÜK ŞOVLAR

9. Kocaeli Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali’nde Büyük Sahne’de binlerce seyircinin katılımıyla dikkat çekecek gösteriler yine Kocaelilileri bekliyor olacak.

Büyük Sahne’de Rafadan Tayfa Müzikali ile Akınsoft–İnsansı Robotlar gösterileri yapılacak.