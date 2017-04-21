Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr Şükrü Ersoy Habertürk TV’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnşallah ardından büyük bir deprem gelmez. Daha önce de Çanakkale’de deprem fırtınaları yaşanmıştı. Bu bölge tektonik olarak başka bir sisteme ait. Genellik le bu bölgede uzun dönem depremler olur. ardından daha büyük bir deprem meydana gelmeyebilir. Simav’ı hatırlarsınız 6’ya kadar çıkan depremler olurdu.

'ARKASINDAN DEPREM GELİR DİYE BİR KAİDE YOK'

4,9 büyüklüğünde bir deprem yer kabuğunu kırmaz. Yeri kıracak enerjiye sahip değildir. Ona göre düşünmek gerekir. 4,9 etrafta çok hissedilmiş olması çok normal. Bu biraz da derinliğe ve zemine bağlı olarak sarsıntıyı fazla hissetme durumu olabilir. Arkadan daha büyük bir deprem gelir diye bir kaide yok. Ancak neyin olacağını bilme şansımız da yok. Belki büyük bir deprem gelmeksizin küçük depremlerle sönümlenebilir. Ben orada yaşasaydım 4,9’dan sonra sokağa çıkardım. Bu tür depremlerden sonra daha büyüğüne karşı sokakta olmanın faydası var."