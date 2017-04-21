Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 milyondan fazla vatandaşın kredi sicili bozuk. Sicil affıyla ilgili düzenleme yapılsa da çoğu kişi krediye ulaşmada engelle karşılaştığını söylüyor. Kredi çekemeyen ve acil ihtiyaçları için para bulamayan vatandaş, ilginç yöntemler geliştiren tefecinin eline düşüyor. Son günlerde hızla yayılan bir yöntem çok dikkat çekici! Üstelik çok da rahat hareket ediyorlar. Arada ne banka var ne de kurumsal bir firma.



ANLAŞTIKLARI BAYİ VAR!

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ismini kullanıyorlar. Hedefleri faturalı hat sahipleri. Olay ne? 'Kredi cebinizden', 'Faturanıza ek 24 ay vadeli 500-3000 TL' şeklinde ilanlar veriyorlar. İlandaki numarayı aradığınızda adınıza cihaz tanımlanacağı söyleniyor. 'Tamam' derseniz işlem başlıyor. Anlaşmalı oldukları bir telefon bayisinden durumunuzu sorgulatıyorlar. Hattınız cihaz almaya uygunsa sizinle irtibata geçip ne yapmak gerektiğini söylüyorlar.



KİMLİK BİLGİSİNİ ALIYOR

İşlem, onay olmadan yapılamıyor. Onayınızı almak için ayağınıza kadar geliyorlar. Formu imzalatıp kimlik fotokopisini çekiyorlar. Parayı da elden teslim etmeyi tercih ediyorlar. Ama ödedikleri para cihazın ikinci el piyasa değerinin altında. Örneğin; X marka bir telefonun piyasa değeri 4000 lira ise 3000 lira ödeyip en az yüzde 25-30 kâr ediyorlar. Hat sahibi, 24 ay boyunca faturaya yansıtılan cihaz bedelini ödüyor.



AYDA 4.5 MİLYON CİRO YAPIYORLAR

İşin pazarlamasını yapan satış elemanları, "Siz telefonu satma derdiyle uğraşmıyorsunuz. Parayı hemen ödüyoruz" deyip özendiriyor. Günde 50-60 kişinin kendilerine başvurduğunu ve 3 yıldır bu işi yaptıklarını söylüyorlar. Ayda yaklaşık 1500 kişinin telefon hattına ortalama 3000 liralık cihaz tanımlatarak nakit sağladıkları göz önüne alınırsa 4.5 milyon liralık işlem hacmi ve 1.3 milyon liralık kayıt dışı kazanç oluyor.



ADINIZA ONLARCA HAT AÇABİLİRLER!

Bu işi yapanlar, Bursa'yı mesken tutmuş. Ama gezici elemanlarla Doğu hariç tüm illerde, özellikle de İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Manisa ve Antalya gibi illerde faaliyet gösteriyorlar. Lisanslı telekom bayilerinin sahipleri, "Yapılan iş yasal değil. İmzaladığınız form ve kimlik fotokopisi nedeniyle adınıza onlarca hat açılıp cihaz alınabilir. Zararlı çıkarsınız. Yetkililer daha sıkı denetim yapmalı" diyerek uyarıyor.